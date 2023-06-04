Чому зі «Стрілки» прибрали кіоски: пояснення мерії

Лише три з кіосків, які працювали у сквері «Стрілка», мали документи на оренду і платили відрахування до міськбюджету.

Ще одна причина зносу – антисанітарія: після роботи кіосків на тротуарах залишалося сміття. Наразі комунальники прибирають у цьому районі та проводять роботи з благоустрою.

Після закінчення цих робіт кіоски з напоями та їжею планують повернути. Точно продовжать працювати ті три підприємці, які мають потрібні документи. Інші бажаючі вести бізнес у сквері мають укласти договори оренди із міськрадою.

Джерело: https://t.me/h_saltivka/78739

Новости портала «Весь Харьков»