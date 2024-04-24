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БЕБ розслідує ухилення від сплати на понад 1 млрд грн податків онлайн-казино Cosmolot

БЕБ розслідує ухилення від сплати на понад 1 млрд грн податків онлайн-казино Cosmolot

(https://esbu.gov.ua/news/beb-analizuie-ponad-5-mln-bankivskykh-tranzaktsii-u-spravi-vidomoho-operatora-azartnykh-ihor)

Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.

Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.

Задля всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів

В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.

Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності.

Наголошуємо, що під час розслідування детективи суворо дотримуються всіх норм законодавства, а рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження приймаються за погодженням з процесуальним керівником та, у визначених законодавством випадках, за ухвалою слідчого судді.

Джерело: esbu.gov.ua

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