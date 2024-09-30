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Цукерберг вперше здолав рубіж у $200 мільярдів статків

Цукерберг вперше здолав рубіж у $200 мільярдів статків

Статки засновника і гендиректора Meta Platforms Марка Цукерберга вперше перевищили позначку в 200 мільярдів доларів. Це підняло мільярдера на четверте місце серед найзаможніших людей світу, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

У рейтингу він поступається лише Ілону Маску, Джеффу Безосу та Бернару Арно.

Цукерберг вперше здолав рубіж у $200 мільярдів статків

Як пише Bloomberg, його фінансовий тріумф є результатом зростання вартості акцій Meta, які з початку року злетіли на 60%. Статки Цукерберга, як свідчать дані, збільшились майже ушестеро менш ніж за два роки, додавши 73,4 мільярда доларів лише з 1 січня нинішнього року.

Цукерберг вперше здолав рубіж у $200 мільярдів статків

Успіх Meta пов'язують з кількома ключовими факторами:

● переорієнтація на метавсесвіт та розробка окулярів доповненої реальності Orion,

● суттєві інвестиції в центри обробки даних та обчислювальні потужності для розвитку штучного інтелекту,

● оптимізація бізнесу, включаючи скорочення 25% глобальної робочої сили,

● програма зворотного викупу акцій на суму $50 мільярдів та запровадження квартальних дивідендів.

"Поєднуючи вдосконалення апаратного забезпечення Meta за останні п'ять років та досягнення в галузі штучного інтелекту, Orion представляє еволюцію Meta від компанії соціальних мереж до компанії метавсесвіту", - зауважують аналітики JMP Securities.

Bloomberg звертає увагу, що зміни торкнулися не лише бізнес-стратегії, але й особистого іміджу Цукерберга. 40-річний підприємець почав займатися вейксерфінгом та змішаними єдиноборствами, що значно вплинуло на його публічний образ. Він заявив про свій намір триматися осторонь політичних питань. Хоча раніше він відкрито висловлювався щодо соціальної справедливості, нерівності та імміграційної політики, згодом бізнесмен публічно висловив жаль з приводу деяких своїх політичних ініціатив та заяв.

Джерело: weukraine.tv

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