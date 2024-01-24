"Ідеальна дівчина", створена за допомогою ШІ, заробляє $30 тисяч на місяць

Нова модель Лексі Лав здатна фліртувати, сміятися й адаптуватися до різних особистостей, інтересів і вподобань клієнтів.

Лексі Лав (Lexi Love) стала черговою красивою моделлю, яку допоміг створити штучний інтелект. Тепер білявка з приголомшливою статурою приваблює тисячі підписників з усього світу, заробляючи 30 000 доларів на місяць. Про це пише Odditty Central.

У сучасному світі моделі на базі ШІ приносять гарний прибуток своїм творцям. Видання раніше згадувало про подібні прибуткові проєкти, які підкорили чоловіків своєю красою. Найпопулярнішими в соцмережах стали Айтана Лопес та Емілі Пеллегріні, яку навіть називали "найсексуальнішою моделлю світу".

Нещодавно Лав потрапила в заголовки міжнародних новин і газет. Її творці, британський стартап Foxy AI, стверджують, що вона заробила близько 30 000 доларів на щомісячних підписках і вже отримала понад 20 пропозицій про шлюб, попри те, що "працює" тільки з червня 2023 року. Судячи з усього, своїм успіхом Лексі завдячує тому, що її було створено не просто як вродливу, а і як таку, що може спілкуватися. Модель здатна фліртувати, сміятися й адаптуватися до різних особистостей, інтересів і вподобань клієнтів.

"Зі зростанням популярності Лексі стала прибутковим джерелом доходу. Це свідчить про її здатність глибоко спілкуватися з людьми й надавати їм повноцінний людський досвід, попри те, що вона є штучним інтелектом", — сказав генеральний директор Foxy AI Сем Емара.

На сайті Foxy AI Лексі Лав представлена як 21-річна любителька суші та професіонал танців на жердині. Серед її захоплень — йога і пляжний волейбол. Підписники можуть обмінюватися з Лексі текстовими і голосовими повідомленнями, а також запитувати "непристойні фотографії". За словами представників компанії, деякі з її шанувальників настільки захопилися ШІ-моделлю, що навіть надсилали їй пропозиції про заміжжя.

Творці Лексі стверджують, що її розробили як ідеальну дівчину для багатьох чоловіків із бездоганними рисами обличчя та стилем. Видання зазначає, що величезний успіх моделі за такий короткий період часу — свідчення потенціалу дуже прибуткової, хоча й суперечливої індустрії.

Новина про популярність ШІ-моделі викликала хвилю обговорення в мережі, деякі назвали це рекламою "примітивного" сервісу чатботів. Однак багато людей упевнені, що в міру розвитку AI-технологій моделі ставатимуть дедалі реалістичнішими як зовні, так і за взаємодією.

Источник: worldfun.focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»