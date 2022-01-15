Додатково 67 млн куб. м газу на старих проблемних свердловинах – ефект від впровадження Укргазвидобуванням технології капілярних систем

АТ «Укргазвидобування» у 2021 році застосувало на 75-ти свердловинах технологію капілярних систем, яка дає змогу інтенсифікувати видобуток газу на складних свердловинах, схильних до накопичення рідини.

Технологію капілярних систем фахівці Укргазвидобування почали застосовувати тільки рік тому і лише за цей рік вдалося збільшити видобуток газу на старих свердловинах на 67 млн куб. м та відповідно зменшити виробничо-технологічні втрати.

«Додатковий газ власного видобутку особливо важливий в умовах сьогоднішніх цін на газ. Капілярні системи – це спосіб піднімати добовий видобуток на старих свердловинах у швидкий та економічно доцільний спосіб. З огляду на позитивні результати впровадження цієї технології в минулому році, ми плануємо розширювати програму її застосування. Попередній план на 2022 рік – збільшити кількість операцій до 232», – зазначив Олег Толмачев, виконуючий обов’язки генерального директора Укргазвидобування.

Середня окупність встановлення капілярної системи на свердловині складає до одного року, але є приклади, коли окупність склала менше місяця – зокрема, на свердловині №100 Західно-Солохівського родовища в Полтавській області. На свердловинах Битків-Бабчинського родовища, що на Івано-Франківщині, завдяки застосуванню капілярних систем добовий дебіт зріс більш ніж на 40%, або на 70 тис. куб м газу.

Довідково:

Капілярні системи – це технологія, яку застосовують на свердловинах, пробурених на родовищах з низьким пластовим тиском, роботу яких ускладнює накопичення рідини, що призводить до зниження видобутку, іноді навіть до повної зупинки і необхідності дороговартісного капітального ремонту свердловин.

Капілярні системи забезпечують нагнітання поверхнево-активних речовин на вибій свердловини для утворення піни, котра легше аніж вода виноситься на поверхню. Застосування технології дає змогу стабілізувати роботу свердловини та зменшити виробничі втрати. Спостереження і управління свердловиною здійснюються дистанційно.

Источник: naftogaz.com

Новости портала «Весь Харьков»