Коштує копійки: де найдешевший Інтернет у світі та на якому місці Україна

Користь мобільного Інтернету важко переоцінити у 21 столітті, коли необхідно бути максимально присутнім у глобальній Мережі

Чимало українців виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення росії. Їм необхідно підтримувати зв'язок із різними та друзями, а також мати безперешкодний доступ до Інтернету в будь-якому місці. Мобільний трафік в Україні досить дешевий, але в деяких державах взагалі коштує копійки.

Сайт Новини Pro дізнався, де у світі найдешевший мобільний Інтернет.

▶ ️Рейтинг країн із дешевим Інтернетом

Дослідники сайту Cable.co.uk (провідного ресурсу порівняння вартості широкосмугового зв’язку, телебачення та мобільного Інтернету) проаналізували понад 5 000 тарифних планів у 233 країнах і склали рейтинг держав за середніми цінами 1 ГБ трафіку. Що цікаво, Україна опинилася на 16-й позиції з результатом 0,27 дол.

У п’ятірку за середньою вартістю 1 ГБ мобільних даних увійшли:

● Ізраїль – 0,02 дол.;

● Італія – 0,09 дол.;

● Фіджі – 0,09 дол.;

● Сан-Марино – 0,10 дол.;

● Камбоджа – 0,12 дол.

На території Західної Європи найбільш дешевим мобільним Інтернетом можуть користуватися жителі Італії. Що стосується Ізраїлю, то ситуація очевидна: саме цю країну вважають світовим лідером у наданні 5G. Тож не дивно, що вона очолила таблицю.

Автори дослідження зазначили, що їм не вдалося проаналізувати інформацію щодо вартості трафіку на смартфоні в низці країн через відсутність інфраструктури фіксованого зв’язку або проблеми з місцевою валютою. Тож у рейтингу відсутні дані щодо Болгарії, островів Волліс і Футуна, Еритреї, Північної Кореї, острову Різдва, південних та антарктичних земель Франції, малих віддалених островів США і Ватикану.

▶ ️П'ять територій з найдорожчим Інтернетом

Найбільше за мобільний трафік необхідно платити мешканцям:

● Зімбабве – 43,75 дол.;

● Фолклендських островів – 40,58 дол.;

● острову Святої Єлени – 40,13 дол.;

● Південного Судану – 23,70 дол.;

● Токелау – 17,24 дол.

Можна побачити схожість між цими територіями, яка здатна пояснити великі цінові показники за мобільний Інтернет: три з п’яти є острівними державами, також три з п’яти знаходяться в Африці на південь від Сахари.

Джерело: novyny.pro

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