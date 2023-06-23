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Допоміг штучний інтелект: найбагатші люди світу збільшили статки на $150 млрд

Допоміг штучний інтелект: найбагатші люди світу збільшили статки на $150 млрд

Завдяки буму навколо штучного інтелекту статки найбагатших людей світу зросли на понад 150 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Видання пояснює, що сплеск інтересу до інтелектуального мовного інструменту ChatGPT швидко поширився на ринки, і відомі інвестори поспішали скупити акції компаній, які, на їхню думку, могли б сприяти зростанню ШІ.

Зокрема, великі технологічні гіганти, такі як Meta Platforms і Nvidia, вже досягли тризначних приростів завдяки буму штучного інтелекту. Такгож зросла капіталізація Microsoft, материнської компанії Google Alphabet і Oracle.

"Це допомогло засновникам компаній, які на початку 2023 року вже були одними з найбагатших людей світу, стати ще багатшими", - додає видання.

Акції Meta з початку року зросли на 134% завдяки зростанню штучного інтелекту та так званому "року ефективності" скорочення витрат Цукербергом, і це збільшило статки засновника Facebook на понад 57 мільярдів доларів.

Тим часом засновник Oracle Ларрі Еллісон на початку цього тижня вперше обігнав Білла Гейтса у списку найбагатших, його статки зросли на 47 мільярдів доларів у 2023 році завдяки зростанню акцій технологічних компаній на 55%.

Сам Гейтс цього року став багатшим на 24 мільярди доларів завдяки своїм акціям Microsoft.

Згідно з індексом Bloomberg, засновник Nvidia Дженсен Хуанг також збільшив особисті статки на 24 мільярди доларів.

Згідно з підрахунками Insider, у 2023 році статки членів їхнього списку багатіїв зросли на понад 150 мільярдів доларів.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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