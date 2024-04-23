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Китай різко підвищив ціни на авто в рф після захоплення місцевого ринку

Китай різко підвищив ціни на авто в рф після захоплення місцевого ринку

#пломбир

Середня ціна нового китайського автомобіля в росії досягла 3,06 млн рублів (32 тис дол). У перші три місяці 2024 року подорожчання становило 9,3% рік до року, що перевищило офіційний рівень інфляції в 7,2%.

Про йдеться в дослідженні "Авіто Авто", пише The Moscow Times.

Найсильніше - на 53% - зросла ціна на моделі GAC, які стали коштувати 4,3 млн рублів. Слідом йде Geely: автомобілі цього виробника додали 20,4% і в середньому їх можна купити в рф за 3,5 млн рублів.

Машини бренду Chery подорожчали на 13,3% і тепер оцінюються в 3,2 млн рублів.

"Не показав істотного зростання тільки Haval, який має виробництво в Тульській області: автомобілі цієї марки, як і раніше, обходяться приблизно в 2,6 млн рублів", - пише видання.

У першому кварталі кількість нових китайських автомобілів на "Авіто Авто" збільшилася на 266,6% рік до року. За приростом пропозицій лідирують Chery (+18,5%), Geely (+15,5%) і Haval (+15,1%).

Незважаючи на подорожчання, попит на нові автомобілі китайських брендів у рф у третьому кварталі зріс на 158%.

Найбільшою популярністю у росіян користуються марки Chery (14,7%), Haval (14,5%) і Geely (14,2%). У топ-5, що охоплює як нові, так і старі машини, також увійшли Omoda (7,9%) і Jetour (5%).

Минулого року на китайські бренди припала приблизно половина продажів нових автомобілів у росії. Близько третини ринку зайняв "АвтоВАЗ", частку, що залишилася, - інші російські марки і продукція компаній, що пішли з країни. При цьому в грудні частка "китайців" перевищила 60% і становила трохи більше 119,45 тис проданих машин. Причому в десятці найпопулярніших виявилися вісім китайських марок.

У 2024 році виробники з Піднебесної мають намір продати в рф майже 1,2 млн автомобілів.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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