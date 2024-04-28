ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024г до 4,1% при улучшении прогноз инфляции до 6,4%

Инвестиционная группа ICU вновь ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но одновременно улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%.

“Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры лишь замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с предыдущего уровня 5,0%”, – аргументирует пересмотр прогноза глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

ICU ожидает, что номинальный ВВП Украины в 2024 году составит $190 млрд, что на $9 млрд меньше, чем в декабрьском прогнозе.

“Самое большое достижение Украины в экономической сфере за последние кварталы – это запуск черноморского транзитного коридора, который сделал возможным экспорт широкого круга товаров”, – подчеркнул аналитик.

Также, по его мнению, положительной и одновременно неожиданной тенденцией в первом квартале текущего года стало резкое замедление годовой инфляции – до 3,2% в годовом измерении по итогам марта.

“Мы видим, что в конце года инфляция составит 6,4%. Низкая инфляция в сочетании со стабильностью валютного рынка означает, что существует значительный потенциал для снижения процентных ставок. Сейчас мы ожидаем, что до конца года НБУ пересмотрит учетную ставку до 11,5-12%. Доходность ОВГЗ также отреагирует и может стать ниже 14% по однолетним бумагам в конце года”, – указал Ваврищук.

В ICU считают, что притоки международной финансовой помощи останутся ключевым фактором, обеспечивающим макроэкономическая стабильность страны.

“После одобрения пакета помощи от США можно ожидать, что Украина получит необходимые ресурсы, которые позволят НБУ увеличить резервы и дадут возможность полностью нивелировать любые риски на валютном рынке”, – говорится в публикации.

В частности, ICU улучшила прогноз касательно золотовалютных-резервов Нацбанка с $44,0 млрд до $44,7 млрд.

Среди других положительных тенденций Ваврищук обозначил умеренную и контролируемую девальвацию гривни, которая, как он считает, является необходимой мерой для сглаживания дефицита внешней торговли.

“Учитывая четкие сигналы от НБУ о готовности к умеренной контролируемой девальвации и увеличение волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/$1 по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/$1”, – указал глава департамента макроэкономических исследований ICU.

В целом инвестгруппа позитивно оценивает реакцию правительства на фискальные риски в январе и феврале, когда притоки международной финансовой помощи были на мизерном уровне.

“Определенные некритические расходы были отсрочены. Также положительную роль сыграл значительный рост налоговых поступлений”, – подчеркивается в публикации.

“Сейчас остаются риски того, что фактический дефицит государственного бюджета в этом году превысит запланированные 1,6 трлн грн. Если это случится, то правительство будет пытаться привлечь дополнительное финансирование преимущественно с внутреннего рынка”, – резюмировал Ваврищук.

Джерело: nigroll.com

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