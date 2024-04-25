США втрачають лідерство у світі. Щоб запобігти цьому, слід посилити м'яку силу жорсткою

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Уеслі Кларк:

Генерал опублікував "пам'ятку для президента США" на сайті Atlantic Council, в якій розглянув головні загрози для лідерства Штатів у світі та способи їх подолання. Головне:

● Американці мусять визнати, що загроза від авторитарних держав, таких як рф, Іран, Китай і КНДР, зростає. Вони все частіше діють разом і застосовувують силу.

● Неспровоковане повномасштабне вторгнення рф в Україну стало шоком, хоча не повинне було. Тепер європейські країни побоюються, що в разі успіху в Україні росія може рушити проти Молдови, Грузії, Казахстану, Польщі чи країн Балтії.

Китай проводить масштабне нарощування військової сили, використовує її для залякування Тайваню.

Іран продовжує прагнути до знищення Ізраїлю і нарощує застосування сили у своєму прагненні до регіональної гегемонії.

КНДР нещодавно заявила, що вважає Республіку Корея "основним і незмінним головним ворогом".

● Ядерна зброя знову має значення. путін і його соратники неодноразово успішно погрожували застосуванням ядерної зброї, щоб запобігти критично необхідній американській і західній допомозі Україні. Відвертий страх перед конфронтацією з ядерною державою підриває довіру до американської влади в усьому світі.

США все ще мають свою ядерну тріаду, але її модернізація запізнилася.

● Добровольців меншає, а оборонно-промислова база США не встигає. Армія і флот США занадто малі для виконання місій, які уряд США ставить перед ними. І армія, і флот вже кілька років не досягають своїх цілей з набору особового складу. Кораблі не повністю укомплектовані, підрозділи тренуються без повного комплекту персоналу, а також зростає залежність від Національної гвардії і резервістів.

ОПК США проходить активну перевірку і модернізацію, але чи зможе він омолодитись в умовах обмеженого часу і ресурсів і чи зможе впоратись зі швидкими ін'єкціями нових технологій?

● Економічні санкції США виявляються недостатніми, а іноді навіть контрпродуктивними. Технології, такі як мікросхеми і верстати, життєво важливі для російської військової промисловості, уникають режиму санкцій, який важко забезпечити і від якого можна ухилитися. рф все ще експортує нафту і частину газу, і все ще заробляє валюту через мережу контрабанди, фальшиві декларації та змішування нафтопродуктів для приховування їхнього походження.

● Зусилля США, спрямовані на завоювання країн Глобального Півдня за допомогою м'якої сили зазнають невдачі. Привабливість демократичної системи США зменшилася з успіхом авторитарної моделі Китаю, появою авторитарних режимів у таких країнах, як Туреччина та Єгипет, а також очевидними проблемами, з якими стикається американський уряд у себе вдома. рф і Китай використовують соціальні мережі, щоб розірвати на частини молоді африканські демократії. Іран створює антиамериканські сили на Близькому Сході.

Багато лідерів країн Глобального Півдня, оцінюючи коливання підтримки України з боку США, схоже, вирішили, що росія є сильнішою.

● Політична система США сама по собі стала головним "театром військових дій", на якому інші країни намагаються маніпулювати та підривати демократичні процеси у США задля досягнення власних цілей. Політична дисфункція США і все більш потворна партійність, подекуди інспірована іноземними акторами, такими як путін, робить ефективну американську політику дедалі складнішою і ще більше зменшує вплив США.

● Слід закріпити недоторканність політичної системи США як найвищу цінність країни: це означає усунення зловмисного іноземного впливу на американські вибори та формування політики. Уряд США повинен посилити свої основні контррозвідувальні функції і запобігти використанню відкритості та прозорості своєї демократії проти них іноземними державами.

● Потрібно посилити американські сили ядерного стримування і всі допоміжні системи: американські лідери повинні переглянути потребу в таких тактичних системах, а також в модернізації боєголовок. Громадськості необхідно нагадувати про позитивну роль ядерної зброї в забезпеченні безпеки США і вливати необхідні інвестиції в її розвиток. Це важливо для зміцнення довіри до США.

● Вашингтон повинен допомогти Україні вигнати російські війська з її території: агресія рф в Україні стала лакмусовим папірцем для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Тому перемога над цією агресією — а не лише припинення бойових дій в Україні — є необхідною для підтримання верховенства міжнародного права. Китай уважно слідкує за Штатами.

● Необхідно посилити стримування Китаю: уряд США повинен зосередити суднобудування ВМС, практикувати перекидання військ, морських і повітряних сил для зміцнення Тайваню, а також посилити стратегічну ядерну обороноздатність США у регіоні.

● Потрібно змусити іранських правителів вибирати між прагненням до регіональної гегемонії і виживанням режиму: уряд США повинен змінити свою неформальну політику щодо Ірану з "небажання ескалації" на "припинення Осі Опору".

● Слід посилити стримування проти ядерної Північної Кореї: США повинні збільшити присутність своїх військ у Південній Кореї і візити кораблів до країни, а також американо-корейські військові навчання.

● Потрібно відродити Добровольчі збройні сили США та оборонно-промислову базу: Вашингтон повинен збільшити фінансування збройних сил до 4% ВВП США в найближчій перспективі, одночасно збільшуючи структуру збройних сил, розмір флоту і повітряно-космічні можливості.

● Посилення фінансової потужності США: для більш ефективного стримування Китаю, уряд США повинен інвестувати в економіки країн, що розвиваються, і перевершити Китай у цьому відношенні.

Джерело: https://t.me/znua_live/145238

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