"Дружба без границ" между Китаем и россией всё же имеет ограничения: сделка по газопроводу "Сила Сибири-2" зашла в тупик из-за слишком высоких требований Пекина, - Financial Times.

(https://www.ft.com/content/f7a34e3e-bce9-4db9-ac49-a092f382c526)

● "Сила Сибири-2" могла бы протянуть соломинку "Газпрому", который в прошлом году ушёл в рекордный минус. Но попытки москвы протолкнуть сделку столкнулись с "чрезмерными требованиями" Пекина по скидкам.

● Люди, знакомые с ходом переговоров, говорят, что Китай запросил цены, близкие к тем, по которым россия продаёт газ для населения (!), которые и так ниже рыночных, так как покупательная способность населения низкая, а убытки "Газпрома" субсидируются из госбюджета.

● Кроме того, Пекин согласился закупать лишь небольшую часть от потенциальной пропускной способности газопровода в 50 млрд кубометров в год.

● Одобрение сделки смогло бы компенсировать "Газпрому" потерю европейского рынка и открыть доступ к китайскому. По итогам 2023 года "Газпром" понёс убытки в $6,9 млрд - наибольшие за 25 лет.

● Заморозка сделки стала причиной, по которой глава "Газпрома" Алексей Миллер не вошёл в состав обширной российской делегации во время визита путина в Пекин в мае. Вместо этого Миллер отправился в Иран. Отсутствие Миллера в Пекине было "крайне символическим".

● Газовая сделка была одним из трёх главных запросов путина к Китаю наряду с расширением деятельности китайских банков в россии и препятствованием украинскому Саммиту мира. Пекин и москва обсуждали, как оградить один или несколько банков, которые занимаются поставкой россии военных компонентов, от американских санкций.

● Соглашение по сделке остаётся отдалённым, говорят люди, знакомые с ходом переговоров. Что касается банков, масштаб сотрудничества остаётся куда меньшим, чем на то рассчитывала москва.

● Растущая зависимость от своего юго-восточного соседа и его непреклонная позиция по "Силе Сибири-2" остаётся проблемой для москвы и подчёркивает, насколько доминирующую роль отыгрывает Китай в их двусторонних отношениях.

● россия понадобилась бы Китаю в качестве надёжного поставщика газа на случай войны против Тайваня или в Южно-Китайском море (Филиппины), так как морские пути поставок были бы прерваны. Но Китаю нужны очень низкие цены и "гибкие условия".

● Потребность Китая в импорте газа в 2023 году составила 170 млрд кубометров. К 2030 году прогнозируется, что она достигнет 250 млрд. К 2040-му она ещё вырастет.

● Так как у россии нет альтернативы по сбыту газа, вероятно, ей придётся принять условия Китая, - считает Александр Габуев, директор российского Евразийского центра Карнеги в Берлине.

● Китай считает, что время на его стороне, что у него есть возможность подождать, чтобы выжать наилучшие условия из россиян. Так как газовые месторождения уже разработаны, трубопровод может быть построен достаточно быстро.

● На сегодня Китай платит россии за газ меньше, чем своим другим поставщикам по средней цене в $4,4 за миллион БТЕ, в то время как Узбекистану он платит $5, а Мьянме - $10.

Великий геополитик снова всех переиграл, а население расплачивается своими жизнями и кошельками. Дружба Китая и россии - не "по любви", а "по расчёту".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15203

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