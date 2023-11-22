Финансисты Уолл-Стрит подписали петицию с призывом не давать работу сторонникам ХАМАСа и антисемитам

Группа видных американских финансистов, управляющих активами более чем на триллион долларов, подписала декларацию в поддержку Израиля и еврейских общин в диаспоре.

Помимо осуждения устроенной ХАМАСом 7 октября резни, в декларации выражается осуждение “людей, безразличных к преступлениям против евреев, или объединяющихся, чтобы обвинять евреев и прославлять ненависть”.

“Сторонникам ненависти не место в наших организациях и в наших общинах”, – говорится в заявлении, – “Мы призываем наших коллег присоединиться к нам, чтобы поддержать наших еврейских и израильских сотрудников, семьи и друзей, и защитить их от насилия и ненависти”.

Джерело: nigroll.com

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