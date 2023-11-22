Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 80

Финансисты Уолл-Стрит подписали петицию с призывом не давать работу сторонникам ХАМАСа и антисемитам

Финансисты Уолл-Стрит подписали петицию с призывом не давать работу сторонникам ХАМАСа и антисемитам

Группа видных американских финансистов, управляющих активами более чем на триллион долларов, подписала декларацию в поддержку Израиля и еврейских общин в диаспоре.

Помимо осуждения устроенной ХАМАСом 7 октября резни, в декларации выражается осуждение “людей, безразличных к преступлениям против евреев, или объединяющихся, чтобы обвинять евреев и прославлять ненависть”.

“Сторонникам ненависти не место в наших организациях и в наших общинах”, – говорится в заявлении, – “Мы призываем наших коллег присоединиться к нам, чтобы поддержать наших еврейских и израильских сотрудников, семьи и друзей, и защитить их от насилия и ненависти”.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Києві відбулися важливі зустрічі із ген. директором медійної корпорації Fox Corporation Лакланом Мердоком
Сегодня 08:55    92
путину нужна передышка
Сегодня 06:45    184
Союзники продовжують підтримувати Україну, попри всі складнощі політичних процесів
Сегодня 06:18    100
Холодная Война 2.0 запущена: Аргентина и Тайвань
21.11.2023 10:36    240
Знищено дев’ять ударних бпла та крилату ракету «Іскандер-к»
21.11.2023 08:29    139
Ілон Маск пригрозив «термоядерним позовом» через втрату рекламодавців
20.11.2023 09:48    182
Facebook розпускає свою команду штучного інтелекту
20.11.2023 09:15    183
Google Chrome нарешті перестане гальмувати на старих та слабких ПК завдяки новій опції
20.11.2023 08:33    175
Большая политика без России
20.11.2023 08:16    186
Google почне видаляти неактивні облікові записи Gmail
20.11.2023 08:12    180
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 