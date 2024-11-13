Газу від Arctic LNG 2 у росії не буде

Проєкт рф Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції — Bloomberg

Родовища, що використовує завод, у перші десять днів листопада перекачували в середньому 0,4 млн кубометрів газу на день.

За підрахунками Bloomberg, це падіння більш ніж на 90% від середнього видобутку у жовтні. Це також найнижчий середній рівень видобутку для проєкту щонайменше з вересня 2023 року.

Навіть під час пусконалагоджувальних робіт і введення в експлуатацію першої лінії Arctic LNG 2 в четвертому кварталі минулого року її родовища виробляли від 2 млн до майже 14 млн кубометрів на добу.

Джерело: https://t.me/znua_live/176292

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