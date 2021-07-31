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Глава МВФ не считает биткойн деньгами

Глава МВФ не считает биткойн деньгами

Георгиева считает, что национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты

Самая распространенная в мире криптовалюта биткойн может стать платежным средством в будущем, однако на сегодняшний день она далека от этого.

Об этом во время открытой беседы с главой Центрального банка Багамских островов заявила управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Использование биткойна в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги", — подчеркнула МВФ.

По ее словам, национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты.

При этом Георгиева считает, что МФВ должен предоставить странам платформу, которая позволит обеспечить функциональную совместимость многих CBDC в будущем.

Ранее аналогичное заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, стоимость криптовалют "держится на воздухе" и слишком волатильна.

Напомним, 22 июня биткойн упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января 2021 года.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще пять крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

Как сообщалось, в апреле была зафиксирована самая большая стоимость биткойна — почти $65 тысяч.

В начале июля почти половина (44%) участников опроса управляющих институциональными инвестициями, который провело издание CNBC, считали, что цена самой популярной криптовалюты мира биткойна в конце 2021 года опустится ниже $30 тысяч.

Перед этим аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что цена BTC может снизиться до $25 тысяч.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: валюта, мвф

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