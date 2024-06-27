Google припиняє нескінченне прокручування результатів пошуку

Згідно зі звітом Search Engine Land, останньою функцією, яка йде на кладовище Google, є безперервне прокручування результатів пошуку . Взаємодія з користувачем, яка віддзеркалювала поведінку нескінченного прокручування каналів соціальних мереж, спочатку була представлена ​​для результатів пошуку на мобільних пристроях у жовтні 2021 року, а потім перенесена в результати пошуку на комп’ютері наприкінці 2022 року.

Повідомляється, що представник Google повідомив Search Engine Land , що безперервне прокручування сьогодні буде видалено з результатів пошуку на настільних комп’ютерах, а з мобільних результатів ця функція буде видалена «найближчими місяцями».

Замість нього на робочому столі буде класична панель розбивки сторінок Google, яка дозволить користувачам переходити на певну сторінку результатів пошуку або просто натискати «Далі», щоб переглянути наступну сторінку. На мобільних пристроях унизу пошуку буде показано кнопку «Більше результатів», щоб завантажити наступну сторінку.

Google повідомила Search Engine Land, що «ця зміна має на меті дозволити пошуковій компанії швидше обслуговувати результати пошуку при більшій кількості пошукових запитів замість автоматичного завантаження результатів, які користувачі явно не запитували».

Джерело: internetua.com

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