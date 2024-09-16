Google тестує вікна робочого столу для планшетів на Android

Google тестує нову функцію для планшетів Android, яка дозволить вільно змінювати розмір додатків і розташовувати їх на екрані за бажанням, полегшуючи роботу з кількома завданнями.

Функція «вікон робочого столу» тепер доступна як попередній перегляд для розробників, і для додатків, які її підтримують , ви навіть можете відкрити більше одного екземпляра.

Зараз програми на планшетах Android за замовчуванням відкриваються в повноекранному режимі. Коли новий режим увімкнено, кожна програма відображатиметься у вікні з елементами керування, за допомогою яких можна змінювати положення, розгортати або закривати програму. Унизу екрана ви також побачите панель завдань із запущеними програмами.

Звучить дуже схоже на функцію Stage Manager iPad , яка так само дозволяє змінювати розмір і переміщувати вікна на екрані чи будь-якій настільній операційній системі. Samsung також пропонує свій досвід DeX протягом багатьох років , забезпечуючи керування вікнами, подібне до настільного комп’ютера, до програм Android на телефонах і планшетах Galaxy.

Після того, як ця функція стане доступною для всіх, ви зможете ввімкнути її, натиснувши й утримуючи ручку вікна у верхній частині екрана програми. Якщо у вас під’єднано клавіатуру, ви також можете скористатися комбінацією мета-клавіш (Windows, Command або Search) + Ctrl + Down, щоб активувати режим робочого столу. (Ви можете вийти з режиму, закривши всі активні програми або перетягнувши вікно вгору екрана.)

Google зазначає, що додатки, заблоковані для портретної орієнтації, все ще можуть змінювати розмір, що може виглядати дещо дивно, якщо певні додатки не оптимізовано. Однак Google планує розв'язати цю проблему в майбутньому оновленні, масштабуючи інтерфейс додатків, розмір яких не можна змінювати, зберігаючи співвідношення сторін.

Наразі користувачі можуть отримати доступ до попереднього перегляду для розробників в останній версії Android 15 QPR1 Beta 2 для планшетів Pixel. Ми досі не знаємо, коли ця функція стане доступною для всіх — чи з’явиться вона в Google Pixel 9 Pro Fold.

Джерело: internetua.com

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