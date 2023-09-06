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Харьков избавляется от рекламы в общественном транспорте, - Терехов

Харьков избавляется от рекламы в общественном транспорте, - Терехов

Та незначительная часть объявлений, которая до сих пор загромождает вагоны метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, не убрали только потому, что сроки действия договоров на их размещение еще не истекли.

"Сейчас стены и колонны станции метро "Исторический музей, как я и обещал, украшают замечательные детские рисунки. И эту добрую традицию мы будем продолжать и дальше", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Джерело: https://t.me/vekha/71934

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