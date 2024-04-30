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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 29 по 30 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 32 оперативних виїздів, з яких:

✔️18 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✔️2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✔️8 – на допомогу населенню;

✔️4 – інші виїзди.

● Підрозділи ДСНС 2 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Київському та Харківському районах міста.

● Вдень ворог завдав двох ударів по Київському району міста Харкова. Боєприпаси влучили неподалік житлового масиву. Сталося займання трави на відкритій території площею 150 кв.м. За попередніми даними 42-річний чоловік отримав травми.

● В селі Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу загорілося сіно на площі 15 кв. м.

● Всі пожежі силами підрозділів ДСНС було оперативно ліквідовано.

● Мешканцям с. Первомайське Куп’янського району рятувальники доставили 4 т. технічної води.

● Також в с. Великі Проходи Харківського району у лісосмузі на невідомому предметі підірвався чоловік, 1966 року народження. В нього поранення лівої кисті та гомілки. Постраждалого направлено до лікарні м. Харкова.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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