Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 30 квітня по 01 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 42 оперативних виїздів, з яких:

✅ 24 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу;

✅ 2 – на чергування;

✅ 8 – на допомогу населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Близько 10:00 ворожа авіація скинула на Харків 2 керовані авіабомби. У Київському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі та понад 46 приватних гаражів, спричинив пожежу у 3 з них. Також зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. О 12:10 рятувальники загасили вогонь на площі 200 кв.м.

У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях. Рятувальники проводили огляд місця обстрілу.

Внаслідок цієї терористичної атаки росіян 1 людина загинула, 10 цивільних постраждали.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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