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Харківщина, 1 травня

Харківщина, 1 травня

● 10:10 м. Харків ворог обстріляв місто КАБами. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли.

● 11:10 м. Вовчанськ відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор.

● 30 квітня 11:28 с. Веселе Харківського району. Влучання з РСЗВ в дачний кооператив, горіло дві будівлі.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 6 атак, зокрема у районах н.п. Берестове, східніше Копанки Харківської області;

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 89 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 40; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 35,8 га території, знищили 607 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9273

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