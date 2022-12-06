Intel знайшла мільярди доларів на новий завод

Американська компанія Intel знайшла $30 млрд на будівництво нового заводу з виробництва чіпів у штаті Арізона. Про це заявив фінансовий директор корпорації Девід Зінснер на конференції Credit Suisse. Розшифровка розмови опублікована на інвестиційному порталі Seeking Alpha.

“Якщо вивчати ситуацію з Аризоною, то в круглих цифрах туди потрібно вкласти $30 млрд. І так, інвестиційний податковий кредит корисний, але нині ми маємо сильний грошовий потік і від операційної діяльності”, – зазначив він.

За словами Зінснера, Intel уклала угоду з канадською компанією Brookfield Asset Management про спільне фінансування будівництва. “Там приблизно 50 на 50. У нас трохи більша частка, ніж у них, але це досить близько до рівних інвестицій”, – уточнив фінансовий директор.

Він зауважив, що подібна схема використовуватиметься й надалі. Зінснер також визнав, що запускати підприємства в США набагато витратніше, ніж в азіатських країнах.

Джерело: portaltele.com.ua

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