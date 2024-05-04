Трамп може опинитися на виборах у ролі засудженого за злочин

США йдуть до президентських виборів, де зустрінуться Дональд Трамп і Джо Байден.

Але Трамп може опинитися у цій точці у ролі… засудженого за злочин. Кандидат Трамп зараз є підсудним, і одну зі справ вже розглядають по суті. Ще три – попереду. І новини з цих справ вже зараз дивують, бо суд над кандидатом у президенти – це не повсякденна річ.

І хоча Україна в жодній з цих справ не фігурує, цей процес важливий і для нас. Чим загрожує справа проти Трампа? Які новини звідти надходять? Як це вплине на майбутні вибори у США? Про це розповідає Олег Павлюк, Європейська правда, з яким спілкувався Сергій Сидоренко.

Джерело: eurointegration.com.ua

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