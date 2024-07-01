Керівник ШІ Microsoft вважає, що красти контент, якщо він знаходиться у відкритому Інтернеті, цілком нормально

Керівник Microsoft AI Мустафа Сулейман вважає, що коли ви публікуєте щось у відкритому Інтернеті, це стає «безплатним програмним забезпеченням», яке будь-хто може вільно копіювати та використовувати.

Коли Ендрю Росс Соркін із CNBC запитав його, чи «компанії штучного інтелекту фактично вкрали світову інтелектуальну власність», він сказав:

- Я думаю, що щодо вмісту, який уже є у відкритому Інтернеті, суспільний договір щодо цього вмісту з 90-х років полягає в тому, що він є добросовісним використанням. Кожен може скопіювати його, відтворити з ним, відтворити з ним. Це було «безкоштовне програмне забезпечення», якщо хочете, це було розуміння.

Наразі Microsoft є об’єктом численних позовів , які стверджують, що вона — та OpenAI — крадуть онлайн-історії, захищені авторським правом, для навчання генеративних моделей штучного інтелекту, тому вас не здивує, коли керівник Microsoft захищає це як абсолютно законне. Я просто не очікував, що він буде настільки публічним і явно неправим!

Я не юрист, але навіть я можу вам сказати, що коли ви створюєте твір , він автоматично захищається авторським правом у США. Вам навіть не потрібно подавати заявку на це, і ви точно не позбавляєтеся своїх прав, просто опублікувавши його в Інтернеті. Насправді відмовитися від своїх прав настільки важко , що юристам довелося придумувати спеціальні веб-ліцензії, щоб допомогти!

Тим часом добросовісне використання не забезпечується «суспільним договором» — воно надається судом. Це правовий захист, який дозволяє певне використання захищеного авторським правом матеріалу після того, як суд зважить, що ви копіюєте, чому, скільки та чи зашкодить це власнику авторського права .

Це, звичайно, не завадило багатьом компаніям зі штучним інтелектом стверджувати, що навчання захищеному авторським правом вмісту є «чесним використанням », але більшість не були такими нахабними, як Сулейман, коли говорили про це.

Говорячи про нахабство, у нього є вибіркова цитата про мету людства невдовзі після його зауваження про «чесне використання»:

- Що ми, разом, як людський організм, як не двигун знань та інтелектуального виробництва?

Схоже, Сулейман вважає, що в ідеї robots.txt є щось — те, що вказівка, які боти не можуть очищати певний веб-сайт у текстовому файлі, може завадити людям отримати його вміст. Він каже:

- Є окрема категорія, у якій веб-сайт, видавець чи новинна організація чітко сказали: «Не збирайте та не скануйте мене з будь-якої іншої причини, окрім індексації, щоб інші люди могли знайти цей вміст». Це сіра зона, і я думаю, що вона пройде свій шлях через суди.

Але robots.txt не є юридичним документом. Це, а не добросовісне використання, є суспільним договором, який існує з нами з 90-х років, і все ж деякі компанії штучного інтелекту, здається, також ігнорують його. Повідомляється, що партнер Microsoft OpenAI є серед тих, хто ігнорує це .

Джерело: internetua.com

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