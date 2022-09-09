Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 106

Китай відмовився позичити юані уряду Росії

Китай відмовився позичити юані уряду Росії

Ще одна спроба уряду Росії домовитися з Китаєм про розміщення державного боргу в юанях зайшла в глухий кут, пише The Moscow Times.

Китайська влада не готова змінити регулювання, щоб дозволити своїм інвесторам вкластися в російські держпапери, повідомив на Московському фінансовому форумі в четвер заступник голови Мінфіну Тимур Максимов .

За його словами, позичати юані має сенс, якщо це забезпечить «приплив нових грошей». Але поки що норми валютного контролю в Китаї цього не дозволяють: Пекін дозволяє закордонним позичальникам так звані панда-бонди. Вони продаються на внутрішньому ринку КНР, а щоб вивести гроші за межі КНР, потрібен спеціальний дозвіл.

«Та сторона (Китай) має дозволити своїм інвесторам взяти участь у цьому випуску, по суті, це виведення грошей із системи — розміщення тут, та сторона, напевно, поки що не готова до таких кроків», — заявив Максимов (його цитує «Інтерфакс») .

Китайці, за його словами, "не люблять, коли гроші йдуть за фінансовим рахунком", хоча в перспективі це питання може бути вирішене. "Стратегія там позначена дуже чітко - це лібералізація валютного режиму та інтернаціоналізація юаня", - сказав Максимов.

Поки що Мінфін може розмістити боргові папери в юанях лише на внутрішньому ринку — тобто, по суті, зайняти китайську валюту, яка приходить до країни за рахунок експорту до КНР. "Але це модель перекладання від одних до інших, незрозуміло, навіщо федеральний бюджет абсорбуватиме у наших експортерів, або імпортерів, або населення ці юані", - пояснив чиновник.

Проект державних юаневих облігацій обговорюється в Росії з моменту різкого загострення відносин із Заходом у 2014 році. Випуск на суму близько 6 млрд юанів (до 1 млрд доларів за старими курсами) спочатку планували на 2016 рік, потім перенесли на 2017-й. У березні 2019-го заступник заступника міністра фінансів Сергій Сторчак, який тоді обіймав тоді, визнав: прогресу в переговорах немає.

Після початку війни з Україною уряд знову реанімував ідею юаневих держоблігацій, розраховуючи залучити гроші китайських інвесторів та замінити ними західний капітал, який роками тік у карбованцеві ОФЗ. Перед початком війни нерезиденти тримали в російських держпаперах 2950000000000 рублів, контролюючи п'яту частину ринку.

Тепер закривати дефіцит скарбниці доведеться без них. При цьому «дірку» у бюджеті Мінфін прогнозує як мінімум до 2025 року. Цього року витрати уряду перевищать доходи на 1,7 трлн рублів, 2023-го — на 1,6 трлн, 2024-го — на 1,4 трлн, 2025-го — на 1,3 трлн.

Джерело: charter97.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Разведка Украины: У армии РФ - меньше 200 "Искандеров"
Сегодня 09:14    80
З HIMARS Україна вразила понад 400 російських цілей – Міллі
Сегодня 08:50    91
Звільнено 2000 осіб: "АвтоВАЗ" масово скорочує робітників
Сегодня 08:38    100
"Зашел, смародерничал и все" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:17    112
Росіян позбавили навіть кнопкових телефонів: Nokia йде з ринку РФ
Сегодня 08:06    102
Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією рф, а в «оперативній групі військ» - масове дезертирство
Сегодня 07:56    107
Як трофейна російська зброя допомагає ЗСУ
Сегодня 07:47    116
$675 мільйонів допомоги від США: на що підуть ці кошти
Сегодня 07:38    96
10 хороших новин 8 вересня
Сегодня 07:38    138
Sony Music уходит из России
Сегодня 07:30    96
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 