Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК) вже багато років залишається лідером у виробництві картонно-паперової продукції в Україні. Завдяки інвестиціям австрійської компанії Pulp Mill Holding, яка є власником комбінату, підприємство активно впроваджує передові технології, зосереджуючись на екологічності та інноваціях.

Роль власника в розвитку комбінату

Pulp Mill Holding, власник Київського картонно-паперового комбінату, затверджує стратегічні напрями розвитку підприємства, інвестуючи у впровадження екологічних стандартів.

Зокрема, завдяки підтримці власника Хайнца Ціннера (dr. Heinz Zinner), комбінат інвестував в обладнання для переробки полімерних залишків, яке зменшує використання полігонів. Це стало важливим кроком у досягненні європейської культури поводження з відходами.

Екологічні досягнення ККПК

Комбінат, який місцеві жителі з любов’ю називають Обухівською «картонажкою», демонструє значні успіхи в екологічній сфері. ККПК переробляє близько 1 тисячі тонн макулатури щодня, що дозволяє створювати широкий асортимент продукції:

пакувальні картони;

основу для одноразового посуду;

гільзовий картон;

туалетний папір;

паперові рушники;

литу тару для яєць тощо.

Підприємство активно зосереджується на використанні вторинної сировини, що дозволяє забезпечити замкнутий цикл виробництва. Завдяки цьому вироби комбінату повністю придатні для повторної переробки, сприяючи збереженню природних ресурсів й підтримці екологічного балансу.

Хайнц Ціннер: інновації та стабільність

Хайнц Ціннер (Heinz Zinner), як керівник Pulp Mill Holding, активно сприяє реалізації екологічних ініціатив. Він неодноразово наголошував, що комбінат має стати прикладом для інших підприємств України, доводячи, що промисловість може гармонійно співіснувати з природою.

Останнім часов була реалізована ціла низка проєктів:

Модернізація водоочищувальних систем: Запровадження замкнутого циклу водокористування дозволило знизити обсяги споживання води на 15%. Контроль за викидами: Установки очищення газів забезпечують фільтрацію шкідливих речовин на рівні 95–99%. Мінімізація твердих відходів: Завдяки оптимізації виробничих процесів вдалося скоротити кількість первинних відходів, що утворюються в процесі перероблення макулатури, на 43,5%. Переробка і продаж твердих відходів виробництва: плівку та скотч — на паливо для альтернативної енергетики, а скоп — на сировину для будівельної галузі.

Європейський підхід до виробництва

Власник комбінату не лише намагається виконувати свої екологічні зобов’язання, але й допомагає наблизити Україну до європейських стандартів. За міжнародною схемою сертифікації аудиторська компанія перевіряє як документацію, так і практичні аспекти діяльності Київського картонно-паперового комбінату. Наприклад, продукція ККПК відповідає вимогам FSSC 22000, що гарантує її харчову безпечність. Завод також активно працює над створенням альтернативного паковання без використання полімерів. Інноваційна упаковка для e-commerce, розроблена комбінатом, дозволяє зменшити використання скотчу і пухирчастого ущільнювача. Це наявний приклад того, як підприємство адаптується до потреб сучасного ринку, зберігаючи при цьому екологічний підхід.

Екоініціативи та освітні проєкти

Окрім впровадження екологічних програм на виробництві, комбінат активно реалізує освітні проєкти серед місцевих ліцеїстів. Власник Київського картонно-паперового комбінату всіляко підтримує ці ініціативи.

Лише за поточний рік у навчальних закладах Обухівського району було організовано:

програми для шкіл, зокрема збір вторинної сировини;

два масштабні івенти на екологічну тематику, кульмінацією яких став рекорд України — малювання найдовшого (62 метри) Обухівського рушника-оберега з цільного листа картону.

Одним із останніх прикладів залучення громади є акції зі збору макулатури. Виручені кошти від таких ініціатив спрямовуються на потреби місцевих освітніх закладів в зимовий період.

Київський картонно-паперовий комбінат є яскравим прикладом підприємства, яке поєднує ефективне виробництво з турботою про довкілля та підтримкою громади. Завдяки зусиллям власника — австрійської компанії Pulp Mill Holding — та керівництву Хайнца Ціннера (dr. Heinz Zinner), комбінат впроваджує передові екологічні технології та сприяє сталому розвитку української промисловості. Київський КПК продовжує доводити, що відповідальний бізнес може стати рушійною силою позитивних змін у суспільстві.