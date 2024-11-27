Понад 200 підприємств Харківщини долучилися до програми «Національний кешбек»

У Харківській області 141 виробник і 88 продавців вже приєдналися до програми «Національний кешбек» з початку її реалізації. Стимулювання бізнесу й підтримка жителів регіону за цією програмою – реалізація пункту «Гроші» Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Харківська ОВА продовжує працювати над тим, щоб якомога більше людей долучалися до програми і отримували кешбек за придбані товари. Для цього серед споживачів популяризуємо користь та вигоду від «Національного кешбеку». Водночас комунікуємо з бізнесом області, щоб він ставав учасником держпрограми: щотижня проводимо робочі наради, опрацьовуємо відгуки», – зазначив Олег Синєгубов.

Програма «Національний кешбек» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським для підтримки вітчизняного виробника та купівельної спроможності українців.

Купуючи українські товари, покупець отримує 10% кешбек на свою карту (максимум три тисячі гривень на місяць). 1,22 мільйона українців уже отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила понад 119 млн грн.

Кошти можна використовувати на оплату комунальних послуг, медичних витрат, спортивних послуг або задонатити на Сили оборони України.

Агентство Телевидения Новости