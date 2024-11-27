Бізнес
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27.11.2024 17:40
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З нового року цигарки подорожчають на 40 гривень, – нардеп

З нового року цигарки подорожчають на 40 гривень, – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у другому читанні урядовий законопроєкт №11090, який передбачає збільшення акцизного податку на тютюнові вироби. Рішення було ухвалено більшістю голосів: 18 – «за», 1 – утримався.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизів, щоб досягти мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

«Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. Самі ставки у таблиці. Фактично з нового року цигарки коштуватимуть на 40 гривень більше», – йдеться в повідомленні.

Фінансові наслідки

Очікується, що у 2024 році збільшення акцизів забезпечить додаткові 20 млрд грн надходжень до державного бюджету.

Якщо парламент остаточно ухвалить закон, зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

Агентство Телевидения Новости

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