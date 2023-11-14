Кількість біткоїн-мільйонерів зросла на 273%

За словами аналітиків, свідченням стрімкого зростання популярності біткоїна є те, що кількість гаманців, які зберігають понад 1 мільйон доларів у ВТС збільшилась. Згідно з даними BitInfoCharts, кількість біткоїн-мільйонерів цього року зросла на рекордні 237%.

Примітно, що цей сплеск відбувається не лише за рахунок індивідуальних інвесторів — фінансові установи роблять значний внесок у цю сферу. Традиційний фінансовий сектор, який колись скептично ставився до криптовалют, тепер сприймає ВТС і як засіб збереження вартості, і як вигідну інвестицію.

Порівняльні дані Glassnode показують, що кількість біткоїн-адрес, вартість яких перевищує 1 мільйон доларів, досягла піку в листопаді 2021 року, під час розквіту попереднього «бичачого» ринку. Зокрема, 112 573 адрес були зареєстровані 9 листопада 2021 року — за день до того, як 10 листопада того ж року ВТС досягнув свого історичного максимуму в $ 69 000.

Зростання кількості біткойн-мільйонерів цього разу пов’язане зі збільшенням ціни активу до $ 37 000. Це відбулось після того, як більшу частину року ВТС торгувався нижче порогу в $ 30 000.

Джерело: noworries.news

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