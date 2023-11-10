Перший місяць гнучкості курсу "коштував" бюджету понад 45 млн гривень — Державна казначейська служба

Гривневі надходження від продажу іноземної валюти після скасування режиму фіксованого курсу долара були на 45,18 млн грн меншими, аніж могли бути у разі, якби курс залишався фіксованим, пише "ЕП" із посиланням на відповідь Держказначейства.

У період з 2 по 31 жовтня Україна отримала $1,15 млрд гранту США та €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС.

Для проведення бюджетних розрахунків уряд використав 970 млн доларів та 433 млн євро. Решта надходжень залишилися на валютних рахунках бюджету.

Після запровадження гнучкого курсу офіційний курс долара більшу частину минулого місяця був нижчим, аніж до скасування режиму фіксованого курсу.

Конвертовуючи валютні кошти, уряд отримував менше гривень для фінансування видатків бюджету.

За підсумками операцій із конвертації у жовтні уряду вдалося отримати 52,245 млрд грн.

За розрахунками журналістів, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, ця сума склала б б 52,291 млрд грн.

Джерело: https://t.me/znua_live/120361

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