Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 48

Перший місяць гнучкості курсу "коштував" бюджету понад 45 млн гривень — Державна казначейська служба

Перший місяць гнучкості курсу коштував бюджету понад 45 млн гривень — Державна казначейська служба

Гривневі надходження від продажу іноземної валюти після скасування режиму фіксованого курсу долара були на 45,18 млн грн меншими, аніж могли бути у разі, якби курс залишався фіксованим, пише "ЕП" із посиланням на відповідь Держказначейства.

У період з 2 по 31 жовтня Україна отримала $1,15 млрд гранту США та €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС.

Для проведення бюджетних розрахунків уряд використав 970 млн доларів та 433 млн євро. Решта надходжень залишилися на валютних рахунках бюджету.

Після запровадження гнучкого курсу офіційний курс долара більшу частину минулого місяця був нижчим, аніж до скасування режиму фіксованого курсу.

Конвертовуючи валютні кошти, уряд отримував менше гривень для фінансування видатків бюджету.

За підсумками операцій із конвертації у жовтні уряду вдалося отримати 52,245 млрд грн.

За розрахунками журналістів, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, ця сума склала б б 52,291 млрд грн.

Джерело: https://t.me/znua_live/120361

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами ДБР суд розгляне питання щодо конфіскації квартири вінницького військкома
Сегодня 08:19    27
Від націоналізації до деградації - один рік
Сегодня 07:58    72
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:50    78
«Про наших молчат, что наших там уничтожили. только в контакте узнаешь, погиб тот, погиб тот» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    96
АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому посадовцю Міноборони
Сегодня 07:38    85
Рашисты уничтожили самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка
Сегодня 07:21    110
Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает
Сегодня 07:12    94
Оперативна інформація станом на 06.00 10 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    88
Деякі подробиці Державного бюджету на 2024 рік
Сегодня 06:54    94
9 листопада 1976 року створено Українську Гельсінську Групу (УГГ)
Сегодня 06:45    113
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 