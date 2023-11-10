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Сегодня 11:11
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Кіно буде!

Кіно буде!

Голлівудські актори домовилися зі студіями припинити страйк, який тривав 118 днів. Однією із основних його вимог було підвищення зарплати.

Профспілка SAG-AFTRA, яка представляє інтереси близько 160 тисяч акторів та інших працівників медіаструктур, заявила, що її комітет одноголосно проголосував за підтримку угоди. Новий трирічний контракт, який оцінюється в понад $1 млрд, включає підвищення мінімальної зарплати.

Угода також передбачає захист від несанкціонованого використання зображень, створених штучним інтелектом. Після припинення страйку Голлівуд вперше з травня зможе розгорнути виробництво.

https://t.me/gruntmedia/39374

Новости портала «Весь Харьков»

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