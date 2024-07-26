В останні місяці свого президентства Байден зосередиться на Україні та на Близькому Сході — FТ

Журналісти зазначають, що після виходу з президентських перегонів влада президента США ослабне, як і вплив на закордонних партнерів. Але це також може звільнити його від політичних обмежень та дозволити діяти вільніше на світовій арені.

Крім того, одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України у разі перемоги Трампа.

Офіційні особи кажуть, що адміністрація президента навряд чи зможе просунути ще один пакет допомоги Києву до кінця терміну повноважень Байдена. Але президент може забезпечити завершення двосторонніх угод з Україною та просунути будь-яку допомогу, яка буде доступна Києву до закінчення його терміну.

Наприклад, CNBC стверджує, що Байден завтра має провести консультації з Остіном щодо дозволу та технічної можливості знищувати ті аеродроми агресора, з яких злітають носії КАБів. Від яких особливо потерпають Харків та його передмістя.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20193

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