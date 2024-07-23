Достижения Джо Байдена

Джо Байден предотвратил рецессию, которую не предсказывал только ленивый после того, как республиканцы при Трампе напечатали $8 трлн. Впрочем, купленные большим бизнесом республиканцы всегда ведут экономику к краху, который разгребают потом демократы.

Никто, конечно, спасибо ему не скажет, потому что всем понравилось, когда в ковид на них ссыпались триллионы долларов. Инфляцию тупые жадные людишки, естественно, тоже свалили на Байдена - а не на того, кто деньги печатал (учитывая, что больше половины госдолга из $8 трлн образовалось после налоговой реформы Трампа, сократившей налоги на богатых и бизнес).

Байден лично сформировал коалицию против путина после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Байден заставил Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине на $60 млрд после семи месяцев отказа республиканцев это делать под давлением Трампа.

И главное, Джо Байден избавил США и мир от второго срока Трампа: избавил в 2020 году, когда пошел в президенты, и очень вероятно, и сейчас, когда совершил Поступок и вышел из гонки.

Если бы Демпартия при участии Обамы не задвинула Байдена на выборах-2016 в пользу тщеславной и властолюбивой Хиллари Клинтон, никакого Трампа не было бы вообще.

А если бы Джо Байден задвинул Демпартию и страну сейчас, то Трамп не просто выиграл бы, а выиграл бы разгромно, что дало бы ему мандат на любые действия. То есть на установление фашистского авторитарного режима.

Спасибо Джо Байдену за все это.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5256

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