Конкуренти обурилися планами SpaceX із запуску Starship

Амбітні плани компанії SpaceX із запуску своєї колосальної ракети Starship з узбережжя Флориди викликали боротьбу з конкурентами - United Launch Alliance (ULA) та Blue Origin. Обидві компанії висловили стурбованість Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA), вимагаючи обмежити частоту запусків та операції Starship, щоб знизити "потенційні збої та ризики для безпеки".

Blue Origin, очолювана Джеффом Безосом, запропонувала обмежити кількість запусків та тестових випробувань, наголосивши на побоюваннях щодо впливу на навколишнє середовище та логістичних проблем, пов'язаних з величезними розмірами Starship. Компанія ULA підтримала ці побоювання, посилаючись на потенційну загрозу для розташованих поблизу пускових операцій та контрактні зобов'язання щодо запуску військових супутників.

Поки SpaceX готує оцінки впливу на довкілля для своєї діяльності із запуску Starship, ЗМІ зазначають, що напруженість "наголошує на складності розширення пускових можливостей в умовах переповненості космодромів".

Джерело: internetua.com

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