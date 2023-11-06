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Маск анонсував запуск нової моделі штучного інтелекту Grok - конкурента ChatGPT

Маск анонсував запуск нової моделі штучного інтелекту Grok - конкурента ChatGPT

Ілон Маск анонсував запуск нової моделі штучного інтелекту Grok, який повинен стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Цей штучний інтелект буде чат-ботом у соцмережі X (Twitter). Отримати до нього доступ можна буде за підписку на X Premium за $16 на місяць.

Варто зауважити, що у березні 2023 року Маск був одним із понад тисячі осіб, які підписалися під відкритим листом із закликом обмежити розвиток технологій штучного інтелекту.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39217

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