Microsoft переробила інтерфейс установки Windows

Процес установки Windows на комп’ютер виглядає майже однаково ось уже більше десяти років — з часів Windows 8. Але в новій збірці Windows 11 для інсайдерів на каналі Canary інсталяційний інтерфейс отримав радикально перетворений зовнішній вигляд; відзначено і безліч інших змін, повідомляє XDA Developers.

Новий екран установки дебютував у збірці Windows 11 26040 — на зміну вікну з фіолетовим фоном прийшло вікно білого кольору, де користувачеві пропонують вибір: виправити Windows 11 або повністю перевстановити систему, підтвердивши, що при встановленні всі дані з комп’ютера видаляться. Рамки вікна залишилися незмінними.

Ще одне нововведення в цій збірці операційної системи – функція Voice Clarity, яка допомагає покращити якість голосу користувача під час відеодзвінків та взагалі у будь-яких додатках для зв’язку. За допомогою ШІ-алгоритмів пригнічуються шум та луна, але в підтримуваних додатках може бути передбачена можливість відключити цю функцію, якщо через мікрофон звучатиме музика або щось інше. Раніше Voice Clarity була доступна на пристрої Surface, але тепер її можна включити на будь-якому ноутбуці.

Покращилася робота функції Narrator («Екранний диктор»): удосконалено розпізнавання тексту на зображеннях, з’явилася підтримка читання документів, коментарів, закладок та пропозицій Word. Можна одночасно користуватися екранним диктором та голосовим керуванням; крім того, можна віддати команду Narrator «говори швидше».

З’явилася низка нових функцій у системі Windows LAPS (Local Administrator Password Solution): автоматичне керування обліковими записами; можливість відключати деякі символи, які можуть викликати проблеми з читання довгих паролів, наприклад, «1» і «I»; поле з відображенням пароля стало більш читаним. Опція парольної фрази дозволяє створювати довгі паролі із реальних слів; можна вибирати максимальну довжину пароля в словах і символах на власний розсуд. Нарешті, LAPS допоможе розібратися, якщо локальний пароль перестав відповідати паролю Active Directory.

З’явилася підтримка швидких пристроїв з USB4 2.0 інтерфейсом (до 80 Гбіт/с); із комплекту системи зник WordPad; оновився значок диспетчера завдань; з’явилися нові параметри стиснення файлів під час архівування — можна вибрати рівень стиснення та формат архіву; Натискання кнопки «Поділитися» у браузері викликає системне вікно з можливістю публікації безпосередньо в соцмережі, а за наявності Microsoft Entra ID можна поділитися чимось у Teams. Оптимізована функція Nearby Share – передача файлів у локальній мережі тепер буде відбуватися швидше.

Джерело: portaltele.com.ua

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