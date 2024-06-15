Microsoft відклала запуск спірної функції для Windows, яка слідкує за користувачем

Microsoft вирішила відкласти запуск функції Recall для Windows на комп'ютерах Copilot Plus PC, продаж яких стартує наступного тижня. Вона варта створення «відбитків» всіх дій користувача у процесі роботи на ПК, щоб потім користувач міг вести за цими даними пошук і переглядати таймлайн.

Recall, однак, вирішили відправити на доопрацювання та тестування – мабуть, щоб бути впевненими у безпеці даних. Справа в тому, що ІІ-алгоритм буде записувати все: від запуску та дій у додатках до листування в чатах та участі у відеоконференціях. Виняток має скласти захищений DRM-контент та серфінг по інтернету при увімкненому режимі InPrivate у браузері Edge. Паролі ж, фінансові дані тощо під захист від запису не підпадають (принаймні, у існуючій версії Recall).

Тепер Microsoft не тільки відклала реліз функції, а й прибрала її зі збірок Windows Insider.

Джерело: internetua.com

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