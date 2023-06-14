Microsoft викрили в розробці Windows 12

На конференції розробників Build 2023, Microsoft залишила, можливо, перше підтвердження розробки нової версії своєї операційної системи – Windows 12.

Під час однієї з ключових доповідей було показано скріншот зі згадкою сесії “наступне покоління Windows”, про яку нічого конкретного не розповіли.

Цей факт викликав інтерес серед учасників конференції та технічних ентузіастів по всьому світу. Чи може це бути натяком на появу Windows 12?

Зазначимо, що раніше Microsoft ухильно згадувала про “Next Valley Prototype Design”, що можна вважати натяком на наступне покоління Windows. Попередні тести всередині компанії мають на увазі, що Windows 12 матиме новий вигляд робочого столу з плаваючою панеллю завдань, яка не має системного трею.

Підтвердження нового дизайну можна знайти і в попередніх збірках Windows 11. У них з’явилася опція відключення годинника і дати на панелі завдань, що відповідає опису функцій Windows 12, над якими Microsoft, за чутками, працює.

Хоча все це поки що лише спекуляції, чутки про можливу появу Windows 12 продовжують поширюватися. І якщо вірити даним інсайдерів, очікування може виявитися недовгим. Цілком імовірно, що Windows 12, або як би вона не називалася, може бути випущена вже в 2024 році.

Джерело: itechua.com

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