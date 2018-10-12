Миллионер, коллектор и потенциальный "Холостяк": что известно о раненном "Мамонте"

Безрук никогда не скрывал, что является богатым человеком, более того - всячески это подчеркивал

В среду, 10 октября, в Харькове произошло покушение на владельца юридической компании "Легион" Владислава Безрука. NewsRoom собрал всю информацию о пострадавшем, который многим пользователям соцсетей известен под прозвищем "Мамонт".

Согласно информации с официального сайта, "Легион" был основан Владиславом Безруком в 2002 году. Компания специализируется на работе с представителями аграрного бизнеса, предоставляя услуги по оформлению земли, защите от рейдеров и взысканию проблемных долгов.

"Структура кадров нашей компании была сформирована из профессиональных юристов и опытных сотрудников силовых структур, пришедших к нам с государственной службы. Это сочетание позволило создать мощный механизм по решению большинства юридическо-правовых задач и проблем в пользу наших клиентов", - говорится на сайте.

По информации NewsRoom, "Легион" выступал одной из сторон во множестве рейдерских скандалов, последний из которых произошел в селе Занки Змиевского района (тогда в результате перестрелки были задержаны и арестованы 22 человека, а чуть позже в камере также оказался экс-лидер "Схидного корпуса" Олег Ширяев). Собственные источники в среде представителей аграрного бизнеса также сообщили нам, что компания осуществляла возврат сложных долгов, беря за это внушительную комиссию до 50% от суммы.

К слову, Безрук никогда не скрывал, что является богатым человеком, более того - всячески это подчеркивал. Под ником mamont_33 предприниматель ведет страницу в Instagram, на которую подписаны более 46 тысяч человек. Львиная доля снимков - это фото из фешенебельных заграничных ресторанов и с курортов. Основатель "Легиона" также любит хвастать элитными автомобилями и пятизначными счетами за еду и напитки. На одном из снимков Безрук и вовсе позирует на фоне пачек денег (в кадре более $500 тысяч). У предпринимателя двое сыновей и маленькая дочь, чьи фото также можно увидеть на его странице.

В июне этого года Владислав Безрук стал претендентом на главую роль в девятом сезоне шоу "Холостяк". Во время отбора он дал интервью, в котором заявил, что у него "слишком большой и горький жизненный опыт", а еще он "хорошо разбирается в женщинах". Несмотря на это, в итоге его обошел 30-летний популярный ведущий и журналист Никита Добрынин.

Источник: http://newsroom.kh.ua

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