Мінцифра запустить Національну онлайн-школу для підприємців

22 червня Міністерство цифрової трансформації України у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запускає Національну онлайн-школу для підприємців на платформі Дія.Бізнес.

Мета Національної онлайн-школи для підприємців — розвивати навички потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи, а також допомогти представникам малого та середнього бізнесу скористатися широким спектром фінансових послуг із фокусом на використанні переваг цифрових рішень

Навчання в Національній онлайн-школі для підприємців відбуватиметься у форматі освітніх серіалів. У рамках кожного навчального серіалу потенційні та чинні підприємці зможуть подивитися серії, пройти тестування, отримати додаткові корисні матеріали, пройти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу.

Також передбачається формат змішаного навчання. Частина навчання відбуватиметься онлайн, а частина — офлайн, на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес. Навчання буде безкоштовним для кожного.

Перший освітній серіал в Національній онлайн-школі для підприємців — «10 кроків для початку власної справи». Підготовка цього освітнього серіалу стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Конкурентоспроможна економіка України».

Освітній серіал охоплює теми:

● Як знайти бізнес-ідею?

● Навіщо потрібна стратегія?

● Як все зробити юридично правильно?

● Управління фінансами — не таке вже й важке

● Маркетинг first

● SMM для бізнесу

● Де знайти гроші

● Все про команду

● Комунікації в бізнесі

● Підприємницький кейс – успіхи та виклики ведення бізнесу

Незабаром в онлайн-школі з’являться нові серіали. Зокрема, за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC), члена Групи Світового банку (World Bank Group), наступний освітній серіал, який з’явиться на платформі Дія.Бізнес — «Фінансова грамотність для підприємців».

Чотирирічний проект IFC «Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні» реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF).

Участь у презентації Національної онлай-школи для підприємців візьмуть:

● Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

● Заріна Одінаєва, старший спеціаліст з питань фінансового сектору, регіональний керівник програм розвитку цифрових фінансів та кредитної інфраструктури в Європі та Центральній Азії Міжнародної фінансової корпорації (International Finance Corporation)

● Олеся Залуська, заступниця директора Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

● Ірина Титарчук, виконавча директорка Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі (ITFC — Ukraine Investment & Trade Facilitation Center)

Журналісти можуть поставити свої запитання спікерам у формі: https://forms.gle/M8QRBs6vyS6kGxzb6

Відповіді будуть надані учасниками презентації під час прямої трансляції.

Пряма трансляція презентації — у понеділок, 22 червня, об 11:00 на Youtube-сторінці КабМіну.

Источник: thedigital.gov.ua

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