Урядом врегульовані питання надання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці

У середу, 13 липня, Прем’єр-Міністр України Денис Шмигаль підписав розроблену Мінветеранів постанову Кабінету Міністрів України № 783, якою передбачається удосконалення порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Цією постановою внесені зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема:

● унормовано порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, у тому числі бійцям територіальної оборони, Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад;

● унормовано порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України родинам осіб, які загинули під час захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

● затверджено вміст та вигляд посвідчення для членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

«Наразі Мінветеранів та його територіальні відділи спільно зі структурними підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій відпрацьовують механізми з надання громадянам відповідних статусів. Ці механізми передбачають доступність та, водночас, унеможливлення зловживань у цих питаннях», – наголосив Генеральний директор Директорату соціального захисту Мінветеранів Руслан Приходько.

Источник: mva.gov.ua

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