На захист об’єктів критичної інфраструктури Харківщини спрямовано майже 250 мільйонів гривень – Синєгубов

Харківщина спрямувала майже 250 мільйонів гривень на захист об’єктів критичної інфраструктури. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відвідав об’єкти критичної інфраструктури регіону та проінспектував роботи з організації та покращення фізичного захисту.

Про це повідомляє ХОВА.

«Залучаємо всі можливі ресурси та потужності. Спільними зусиллями забезпечуємо будівельними матеріалами та технікою. З початку повномасштабного вторгнення за кошти обласного бюджету закупили матеріалів на майже 250 мільйонів гривень», – зазначив Олег Синєгубов.

Наразі в області працюють не лише над захистом об’єктів критичної інфраструктури, а й забезпечують альтернативними джерелами енергії, додатковим обладнанням для якнайшвидшої ліквідації внаслідок можливих ударів.

«Ми розуміємо, що окупанти продовжать атаки на наші енергетичні об’єкти, маємо бути до цього готові та максимально вберегти їх від ворожих наслідків», – сказав начальник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости