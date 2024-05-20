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Lockheed Martin не матиме місця, де зберігати вироблені F-35

Lockheed Martin не матиме місця, де зберігати вироблені F-35

Американська компанія Lockheed Martin скоро матиме проблему з нестачею місця для зберігання вироблених літаків п’ятого покоління F-35, які вона не може поставити замовникам через проблеми з оновленням програмного забезпечення Technology Refresh 3 (TR-3) і відповідно Block 4 в цілому, про це йдеться у звіті Рахункової палати уряду США.

Річ у тім, що коли влітку минулого року Пентагон відмовився приймати F-35 з оновленням TR-3, то компанія була вимушена зберігати на своїх об’єктах ці літаки до того часу, поки не розв’яжуть проблему і поки не отримають “зелене світло” на постачання цих машин замовникам.

Скільки саме літаків сьогодні вже може перебувати на складах у Lockheed Martin не розкривається — Рахункова палата не оприлюднила цю кількість у своєму звіті відповідно до запиту Пентагона, але нещодавно республіканець Роб Віттман, член Палати представників і голова підкомітету з тактичних повітряних і сухопутних сил заявив, що протягом наступних декількох місяців понад сотню літаків будуть знаходитися на “злітні смузі, що неприйнятно”, відзначають у виданні Defense News.

Водночас у Рахункові палаті наголосили, що буде ризиковано зберігати такі критично важливі літаки в одному місці, і оскільки місця для зберігання вироблених літаків F-35 на об’єктах компанії закінчується, то вона повинна мати запасний план на випадок, якщо це станеться.

У коментарі виданню у Lockheed Martin відзначили, що вирішення питання оновлення TR-3 сьогодні для них є пріоритетом, і що також вони спільно з Об’єднаним офісом програми (JPO) F-35 та галузевими партнерами будуть працювати, щоб у випадку ситуації, коли їм дійсно буде не вистачати місця для нових літаків, втілити рекомендації Рахункової палати.

З міркувань безпеки у компанії не надають конкретики по цифрах і вільних місцях для літаків, але відзначають, що мають достатньо безпечну інфраструктуру, а також потужності для зберігання всіх F-35 до того часу, як літаки зможуть поставити замовникам.

А у JPO відзначили, що вже у цьому місяці розпочнуть льотні випробування F-35 з наступною версією TR-3, водночас військові зможуть розпочати процес приймання літаків наприкінці липня. Якщо цей процес розтягнеться на довші терміни, то тоді у Lpckheed Martin закінчиться місце для нових літаків.

Джерело: uagolos.com

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Темы: впк, США

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