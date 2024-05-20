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Windows 11 запише всі дії користувача

Windows 11 запише всі дії користувача

Подивитися, що робили на комп'ютері будь-коли, можна буде у спеціальному меню.

Операційна система Windows 11 тепер записуватиме всі дії користувача. Нову функцію додали в налаштування у розділі «Конфіденційність та безпека», повідомляє Windows Latest.

Зміни виявили у збірці 26212. Опція називається Recall And Snapshots. Вона зберігає всі дії на комп'ютері. Наприклад, які папки, файли чи програми запускав користувач. Історія зберігається на спеціальній часовій шкалі. З її допомогою можна згадати про будь-які дії. Наприклад, AI-помічник підкаже, коли користувач редагував той чи інший документ щодо його опису.

Для захисту конфіденційності функцію можна буде вимкнути. Однак, за попередніми даними, опцію можна встановити автоматично. Коли фішка з'явиться у стандартній версії Windows 11, не уточнюється. Можливо, Microsoft анонсує її на спеціальному заході, присвяченому AI-функціям. Він відбудеться 20 травня.

Джерело: ilenta.com

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