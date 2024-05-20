Microsoft відключив російський бізнес — про що йдеться

Корпорація Microsoft почала відключати російські фірми від своїх хмарних сервісів. В компанії пояснюють такі дії санкціями Євросоюзу проти росії.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на групу компаній Softline.

Чому Microsoft відключив російський бізнес

Так, російські компанії втратили підписки на Power BI, Visio, Project.

"З 16 травня Microsoft дійсно почала віялові зупинки підписок у CSP, ми фіксуємо відключення по 5−10 нашим клієнтам", — розповіли в компанії Softline.

Microsoft попередила російські компанії про відключення від певних видів корпоративного програмного забезпечення в середині березня. Компанія пояснила, що з 20 березня 2024 року санкції Євросоюзу забороняють постачання організаціям, зареєстрованим у росії, деякого софту для управління та проектування, включаючи хмарні рішення.

У листі, який один з партнерів Microsoft отримав 14 березня, зазначено, що компанія зобов'язана дотримуватися нормативних актів ЄС та торгових законів у всіх юрисдикціях, де здійснює свою діяльність.

"Ми отримали повідомлення від Microsoft, яке інформує про те, що 20 березня хмарні сервіси постачальника перестануть працювати для росії. Точного переліку немає, але це означатиме відсутність доступу до хмарного адміністрування, проблеми з видачею ліцензій, наприклад PowerBI", — розповіли у компанії Tele2.

Крім Microsoft, про зупинення доступу до хмарних продуктів на території росії з 20 березня 2024 офіційно проінформувала і Amazon.

Джерело: economics.novyny.live

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