Національна газова компанія Казахстану QazaqGaz із жовтня качатиме російський газ в Узбекистан — прес-служба.

Договір про транспортування російського природного газу для споживачів Узбекистану QazaqGaz і "Газпром" підписали на полях ПМЕФ 16 червня.

росія з жовтня транспортуватиме до Узбекистану 9 млн куб. м газу на добу. Річний обсяг становитиме близько 2,8 млрд куб. м.

Джерело: https://t.me/znua_live/103692

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