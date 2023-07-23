Сегодня 09:36
Просмотров: 123
Національна газова компанія Казахстану QazaqGaz із жовтня качатиме російський газ в Узбекистан
Національна газова компанія Казахстану QazaqGaz із жовтня качатиме російський газ в Узбекистан — прес-служба.
Договір про транспортування російського природного газу для споживачів Узбекистану QazaqGaz і "Газпром" підписали на полях ПМЕФ 16 червня.
росія з жовтня транспортуватиме до Узбекистану 9 млн куб. м газу на добу. Річний обсяг становитиме близько 2,8 млрд куб. м.
Джерело: https://t.me/znua_live/103692
Темы: газ, Казахстан, росія, Узбекистан