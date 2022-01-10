Назван наибольший риск, который может угрожать пользователям Приват24

В Украине большой популярностью пользуются банковские карты и банковские приложения, загруженные на большинстве смартфонов клиентов того или иного банка. Если учесть тот факт, что крупнейшим и самым популярным банком среди украинцев является ПриватБанк, а его фирменный мобильный банк Приват24 был первым банком в смартфоне, то вполне логично, что именно он загружен на большинство смартфонов и имеет наибольшее количество активных пользователей. Конечно, преимуществ у Приват24 невероятно много и самое большое, что практически все возможные услуги можно получить в своем смартфоне, без необходимости посещать отделение банка. Кроме этого, также следует отметить и более или менее стабильную работу приложения и отсутствие серьезных проблем с ним. Если с этим все понятно, то стоит поговорить и о рисках пользования приложением Приват24, а они все же присутствуют.

Все клиенты ПриватБанка имели дело с открытием счета, оформлением банковских карт (минимум двух) и первой загрузкой Приват24 на смартфон вместе с сотрудником банка. Хотя многим это приложение и не нужно на смартфоне (особенно пенсионерам), но сотрудники ПриватБанка все же настаивают на его использовании и «заставляют» скачать его на смартфон, называя все преимущества от пользования им (те преимущества, которые мы называли выше) и пропуская риски , которые могут угрожать пользователям этого приложения. Фактически рисков не так много, но все они касаются средств клиентов, поэтому пропускать их не стоит.

Наибольший риск, с которым может «встретиться» большинство клиентов ПриватБанка — похищение средств через Приват24. Конечно, вероятность этого невероятно мала, но она все равно присутствует. Проблемой здесь является не сам факт похищения средств, а факт их возврата, поскольку это невероятно проблематично. Даже обращение в суд, с высокой вероятностью, ничем не поможет, поскольку представители ПриватБанка могут с легкостью все «списать» на то, что мошенники не смогут получить доступ к вашему личному кабинету в Приват24, поскольку каждый пользователь приложения имеет уникальный логин и пароль для доступа к нему, а все финансовые операции происходят только через подтверждение с помощью смс с одноразовыми кодами или с помощью звонка из ПриватБанка. Что значит, что вы сделали перевод средств со своего счета.

В данном случае все выглядит вполне правдоподобно, но есть такая вещь, как хакерская атака или сбой в работе Приват24. Если говорить о сбое в работе приложения, то было невероятно много случаев, когда подтверждающие смс не приходили, или же сообщения о списании средств не поступали и тому подобное. Фактически, доказать, что у Приват24 были проблемы очень сложно, даже можно сказать, что это невозможно доказать.

Что же делать, чтобы избежать этого? В первую очередь, советуем вам использовать виртуальные банковские карты для расчета в интернете, а ваши обычные (универсальные или для выплат) использовать для снятия наличных в банкомате или расчета в обычных магазинах.

Также рекомендуем регулярно проверять движение средств по вашему счету, чтобы избежать таких непредсказуемых списаний средств и в случае, если таковые были обнаружены, сразу обращаться на горячую линию ПриватБанка (3700) и блокировать свою карту.

Еще рекомендуем пользоваться смартфонами с последними версия Android/iOS и официальными версиями Windows/других ОС на своих ПК/ноутбуках, на который установлены актуальные антивирусные программы.

Таким образом, вы сможете обеспечить безопасность своим устройствам, на которых установлен Приват24.

Источник: internetua.com

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