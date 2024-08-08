Новини з іншого світу

• В США создали компактные электрические двигатели сверхвысокой мощности — они преобразят электротранспорт. Сверхмощный мегаваттный двигатель может удвоить дальность полета электрического самолета.

• США создают сверхпроводящий провод, побивший мировой рекорд по производительности. При толщине всего 0,2 микрона сверхпроводящий провод пропускал токи, которые обычно достигаются с помощью проводов ВТСП в десять раз толще.

• Вот вам и кабеля для сверхмощных зарядных станций в 1 мегаватт.

• Анонсирована 300-ваттная зарядка Realme: от 0 до 100% менее чем за 5 минут. Её продемонстрируют в ближайшее время. Realme вскоре продемонстрирует первую в мире технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт, которая станет самым быстрым решением для зарядки мобильных телефонов в истории. Фрэнсис Вонг, директор по глобальному маркетингу Realme, раскрыл в интервью технические детали зарядки мощностью 300 Вт, которая находится в стадии тестирования. Эта технология может заряжать аккумуляторы мобильных телефонов от 0 до 50% за 3 минуты и до 100% менее чем за 5 минут.

• Японские исследователи разработали крупнейшую в мире петлевую тепловую трубу, транспортирующую 10 кВт тепла без электричества. Улучшения в структуре испарителя позволили уменьшить размер устройства на 18% и повысить эффективность теплопередачи в 4 раза.

• В Японии значительно упростили EUV-сканер, что может резко удешевить производство передовых чипов.

• Гонконг, Тайвань, Китай, Южная Корея, подвиньтесь. Малайзия хочет стать одним из мировых лидеров в производстве микросхем.

• Сооснователь OpenAI уходит в Anthropic. Джон Шульман, соучредитель OpenAI перешел в Anthropic — один из крупнейших конкурентов OpenAI. Грег Брокман, президент и соучредитель OpenAI, берет длительный отпуск до конца года.

• Intel скоро установит второй литографический сканер ASML с High-NA EUV — он будет выпускать 1,4-нм чипы.

• Первые в мире слуховые аппараты на базе искусственного интеллекта повышают разборчивость речи в 53 раза. Компания Sonova, мировой лидер в области технологий слуховых аппаратов, объявляет о выпуске Phonak Audéo Sphere™.

• Компания Forge Battery утверждает, что ее аккумуляторы 21700 EV заряжаются за 10 минут. С подтвержденной удельной энергией 300 Вт·ч/кг.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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