Новини з іншого світу

● Sion Power представляет революционную аккумуляторную технологию Licerion® литий-металлические батареи с плотность энергии 600 ватт на 1 кг. Компания, базирующаяся в Аризоне, объявила о финансировании со стороны ведущего мирового производителя аккумуляторов LG Energy Solution. В системе LicerionTM используется меньше лития, чем в современных литий-ионных батареях, поэтому в масштабе это снизит стоимость кВтч по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Обеспечивая примерно вдвое большую плотность энергии, чем другие технологии, наша технология обеспечивает удвоенный запас хода и позволяет быстро зарядить автомобиль до 80% примерно за 15 минут.

● Илон Маск утверждает, что новый суперкластер искусственного интеллекта Tesla вырастет до более чем 500 МВт, что сделает самым большим, в мире. Tesla достигнет рекордных показателей производительности с помощью своего нового чипа искусственного интеллекта.

● Генеральный директор Ford говорит, что Ford «приближается» к автономному вождению третьего уровня, позволяющему «закрыть глаза и снять руки с руля».

● Препарат от преддиабета эффективно тормозит прогрессирование диабета 2 типа. Новый препарат может предотвратить или замедлить прогрессирование предиабета к диабету 2 типа. Не у всех с преддиабетом развивается диабет; раннее лечение может предотвратить или замедлить это прогрессирование. Помимо демонстрации потенциала нашей пероральной формы глюкозы в борьбе с прогрессированием преддиабета, она также подчеркивает ее обещание обеспечить клинические преимущества при различных показаниях (например, диабете, ожирении и других), учитывая ее механизм действия.

● Через 10 лет появится искусственный интеллект в 10 000 раз умнее человека, считает CEO SoftBank Масаеси Сон. В будущем различные модели ИИ будут взаимодействовать друг с другом наподобие нейронов в человеческом мозге. По словам Сона, миссия японской компании- содействовать прогрессу человечества в создании сверхразума. Сейчас японская компания прилагает все усилия по объединению робототехники с искусственным интеллектом для использования во всех видах массового производства и логистики, а также в автономном вождении.

● Сегодня Bugatti представила новый гиперкар Tourbillon- с мотором V-16 объёмом 8,3 литра и тремя электромоторами (суммарно 1 800 лошадиных сил). В результате автомобиль с места до сотни разгоняется всего за 2,0 секунды- такое даже электрокарам не снилось. Стоит, естественно, безумных денег (4,6 миллиона долларов), а в салоне может заметить вот такое необычное рулевое колесо, центральная часть которого не поворачивается.

● В Калифорнии построят гигантскую катапульту, которая будет швырять спутники в космос без использования топлива. По расчетам, раскрученные катапультой спутники будут лететь в 6 раз быстрее скорости звука.

● Исследователи из Стэнфорда, Колумбийского университета и Исследовательского института Toyota представили Универсальный интерфейс (UMI) , который позволяет роботам осваивать сложные задачи на основе демонстрации человеком. UMI устраняет необходимость в дорогостоящих и специализированных обучающих установках, делая обучение роботов более доступным и эффективным.

● Компания Билла Гейтса начала строительство атомной электростанции 4-го поколения. Новый тип электростанции будет в 3 раза эффективнее существующих атомных электростанций.

● На выставке The Battery Show Europe 2024 в Штутгарте компании Eatron Technologies и Syntiant представили систему управления аккумулятором на базе ИИ, которая продлевает срок службы батарей на 25% и увеличивает их емкость на 10%. Чип Syntiant NDP120 анализирует состояние батарей с высокой точностью, оптимизируя их работу и снижая потери. Эта универсальная технология совместима с различными видами батарей, что позволяет улучшить их функциональность в гаджетах, бытовых устройствах и электромобилях.

● Oxford PV установил новый мировой рекорд по эффективности солнечных панелей. Тандемные солнечные элементы, сочетающие перовскит и кремний, имеют потенциал для достижения более высокой эффективности преобразования энергии, чем традиционные кремниевые солнечные элементы. Это связано с тем, что перовскит может поглощать энергию из синей и ультрафиолетовой частей спектра, в то время как кремний лучше поглощает энергию из красной и инфракрасной частей спектра. Перовскит-кремниевый солнечный элемент Oxford PV достиг эффективности 26,9%, что превосходит лучшие современные кремниевые панели аналогичного размера на 1,9%. Модуль имеет размеры около 1,6 квадратных метров и весит менее 25 килограммов, что делает его подходящим для использования в жилых домах. «Это важный шаг вперёд для солнечной энергетики. Мы создали модуль, который генерирует больше энергии на той же площади, открывая новые возможности для сокращения нашей зависимости от ископаемых видов топлива», — отметил исполнительный директор Oxford PV Дэвид Уорд.

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