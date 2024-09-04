Новини з іншого світу

В OpenAI заявили, 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а с момента запуска ChatGPT-4o mini в июле использование API удвоилось.

Blue Bird поставил свой 2000-ый электрический автобус для округа Кларк в Неваде. Это один из самых больших школьных округов в стране, обслуживает 373 школы и больше 300 тыс студентов, парк более 1900 автобусов.

По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), на долю электромобилей пришлось 94,3% продаж новых автомобилей в Норвегии в августе, что является новым мировым рекордом. В остальной Европе продажи электромобилей стагнируют.

Компания Alibaba Cloud выпустила новую версию модели языка машинного зрения Qwen2-VL. Эта модель может воспринимать изображения в различных разрешениях и форматах. Ключевой особенностью Qwen2-VL является его способность анализировать видео продолжительностью более 20 минут, отвечать на вопросы, вести диалоги или генерировать контент на их основе. Модель предназначена для работы в качестве визуального агента, который может интегрироваться с такими устройствами, как телефоны или роботы. Используя визуальную информацию и текстовые инструкции, он может делать сложные выводы, принимать решения и выполнять автоматизированные действия, заявляют разработчики.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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