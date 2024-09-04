Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 109

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

В OpenAI заявили, 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а с момента запуска ChatGPT-4o mini в июле использование API удвоилось.

Blue Bird поставил свой 2000-ый электрический автобус для округа Кларк в Неваде. Это один из самых больших школьных округов в стране, обслуживает 373 школы и больше 300 тыс студентов, парк более 1900 автобусов.

По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), на долю электромобилей пришлось 94,3% продаж новых автомобилей в Норвегии в августе, что является новым мировым рекордом. В остальной Европе продажи электромобилей стагнируют.

Компания Alibaba Cloud выпустила новую версию модели языка машинного зрения Qwen2-VL. Эта модель может воспринимать изображения в различных разрешениях и форматах. Ключевой особенностью Qwen2-VL является его способность анализировать видео продолжительностью более 20 минут, отвечать на вопросы, вести диалоги или генерировать контент на их основе. Модель предназначена для работы в качестве визуального агента, который может интегрироваться с такими устройствами, как телефоны или роботы. Используя визуальную информацию и текстовые инструкции, он может делать сложные выводы, принимать решения и выполнять автоматизированные действия, заявляют разработчики.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нас действительно прослушивали
Сегодня 09:44    163
Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут росія
Сегодня 08:57    155
Сколько стоит разработка процессора?
Сегодня 08:15    131
Реакція наглядової ради "Укренерго" на звільнення Кудрицького
Сегодня 06:27    185
Американські ракети великої дальності JASSM будуть включені в пакет допомоги Україні цієї осені — Reuters
Сегодня 06:18    189
Президент Тайваню запропонував Китаю повернути окуповані росією території
03.09.2024 10:14    178
Для чого взагалі існує БРІКС?
03.09.2024 10:02    191
Новини з іншого світу
03.09.2024 09:27    161
Китайська інтернет-поліція перейшла від полювання на блогерів до їхніх підписників
03.09.2024 08:03    153
Чесько-українська компанія будує Орівську вітрову електростанцію у Львівській області
03.09.2024 07:33    156
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 