Новини з іншого світу

● Oracle и NVIDIA анонсировали крупнейший ИИ-кластер с рекордной мощностью! 131 000 ускорителей NVIDIA B200 обеспечат производительность 2,4 Зфлопс. Предзаказы уже открыты, а запуск запланирован на 2025 год.

● Япония рассматривает возможность использования плавучих ветровых турбин с вертикальной осью вращения для решения энергетических проблем.

● Препарат против рака костей показал 99% эффективность. Остеосаркома с трудом поддается лечению и за последние десятилетия ученые не добились каких-либо значимых улучшений в терапии рака костей. Прорыв совершили исследователи из США, которые создали препарат, уничтожающий 99% клеток опухоли. Помимо этого, лечение приводит к регенерации ткани. В случае успеха клинических исследований препарат произведет революцию в лечении рака костей.

● Космічні туристи вперше в історії здійснили вихід у відкритий космос. Ними стали мільярдер Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Джилліс. Очікується, що вони пробудуть у космосі приблизно по 15 хвилин на висоті 700 км.

● В рамках переговоров о привлечении новых инвестиций оценка OpenAI выросла до $150 млрд, узнали СМИ. Компания хочет получить $6,5 млрд от инвесторов и $5 млрд от банков в виде возобновляемой кредитной линии.

● Microsoft и Atom Computing построят самый мощный в мире суперкомпьютер. Компания заявила, что квантовая машина станет шагом вперед в ее вычислительной платформе Azure Quantum.

● Каждый пятый взрослый американец владеет криптовалютой – Coinbase.

● Потребитель больше доверяет гибридам чем полностью електрическим авто, поэтому продажи гибридов увеличиваются, електрокаров падают. В связи с этим Volvo отказывается от плана до 2030 года полностью перейти на призводство електрокаров.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»